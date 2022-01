UFFICIALE – Francesco Farioli allenerà l’Alanyaspor (Di sabato 1 gennaio 2022) L’ex allievo di Roberto De Zerbi, Francesco Farioli, è ufficialmente il nuovo tecnico dei turchi dell’Alanyaspor. Per il tecnico italiano è la seconda esperienza come primo allenatore dopo quella al Fatih Karagümrük, finita con un esonero solamente due settimane fa. Alanyaspor, le parole di Farioli L’allenatore ha commentato cosi la possibilità di rimettersi subito in gioco: “Sono molto contento di essere tornato a casa (è già stato vice allenatore dell’Alanyaspor da Agosto 2020 fino a Marzo 2021). Sicuramente è un grande onore per me essere qui. Abbiamo davvero un ottimo rapporto col presidente ed è un piacere essere tornato. Mi ha sempre sostenuto sia all’Alanyaspor che nelle altre esperienze. Lo ringrazio molto per avermi voluto qui. L’obiettivo è riportare ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 gennaio 2022) L’ex allievo di Roberto De Zerbi,, è ufficialmente il nuovo tecnico dei turchi del. Per il tecnico italiano è la seconda esperienza come primo allenatore dopo quella al Fatih Karagümrük, finita con un esonero solamente due settimane fa. Alanyaspor, le parole diL’allenatore ha commentato cosi la possibilità di rimettersi subito in gioco: “Sono molto contento di essere tornato a casa (è già stato vice allenatore delda Agosto 2020 fino a Marzo 2021). Sicuramente è un grande onore per me essere qui. Abbiamo davvero un ottimo rapporto col presidente ed è un piacere essere tornato. Mi ha sempre sostenuto sia alche nelle altre esperienze. Lo ringrazio molto per avermi voluto qui. L’obiettivo è riportare ...

