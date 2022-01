Traffico Roma del 01-01-2022 ore 17:30 (Di sabato 1 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio hai ben trovati dalla redazione incidente file sul viadotto Giubileo del 2000 all’altezza di Labaro in ingresso in città spostamenti in aumento nell’area del centro ci sono Infatti i file sul lungotevere da Bocca della Verità al ponte Regina Margherita In quest’ultima direzione e poi verso Trastevere file dal ponte Margherita al ponte Garibaldi Code in via del Muro Torto è in Via Pinciana verso mio Traffico incolonnato nell’area di piazza Adriana e di Piazza Venezia e ricordiamo che via dei Fori Imperiali e pedonalizzata sia oggi sia domani con deviazione delle linee bus chiusa per lavori via dei Cerchi a partire da via di San Gregorio prolungati lavori notturni di messa in sicurezza del viadotto di via Tuscolana all’altezza del capolinea Anagnina della metro a il viadotto sarà chiuso al Traffico In ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio hai ben trovati dalla redazione incidente file sul viadotto Giubileo del 2000 all’altezza di Labaro in ingresso in città spostamenti in aumento nell’area del centro ci sono Infatti i file sul lungotevere da Bocca della Verità al ponte Regina Margherita In quest’ultima direzione e poi verso Trastevere file dal ponte Margherita al ponte Garibaldi Code in via del Muro Torto è in Via Pinciana verso mioincolonnato nell’area di piazza Adriana e di Piazza Venezia e ricordiamo che via dei Fori Imperiali e pedonalizzata sia oggi sia domani con deviazione delle linee bus chiusa per lavori via dei Cerchi a partire da via di San Gregorio prolungati lavori notturni di messa in sicurezza del viadotto di via Tuscolana all’altezza del capolinea Anagnina della metro a il viadotto sarà chiuso alIn ...

