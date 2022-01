Torino, No Tav lanciano fuochi d'artificio contro il cantiere di Chiomonte e incendiano un bosco (Di sabato 1 gennaio 2022) Un gruppo di attivisti No Tav appartenenti all'ala più oltranzista del movimento ha sparato la scorsa notte fuochi d'artificio contro il cantiere Tav di Chiomonte, in Valsusa. I fuochi hanno ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) Un gruppo di attivisti No Tav appartenenti all'ala più oltranzista del movimento ha sparato la scorsa notted'ilTav di, in Valsusa. Ihanno ...

Advertising

SkyTG24 : No Tav lanciano fuochi d'artificio contro cantiere in Val di Susa: fiamme nei boschi - rep_torino : Assalto al cantiere di Chiomonte causa l'incendio di un bosco, identificati 10 No Tav [di Cristina Palazzo] [aggior… - rep_torino : Assalto al cantiere di Chiomonte causa l'incendio di un bosco, identificati 10 No Tav [di Cristina Palazzo] [aggior… - repubblica : Assalto al cantiere di Chiomonte causa l'incendio di un bosco, identificati 10 No Tav [di Cristina Palazzo] - rep_torino : Assalto al cantiere di Chiomonte causa l'incendio di un bosco, identificati 10 No Tav [di Cristina Palazzo] [aggior… -