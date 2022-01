Roma | è Olivia la prima nata del 2022

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si chiamaladel. La piccolina ha visto la luce un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, nella Casa di Cura Santa Famiglia di, in via dei Gracchi, l’unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia, che ha registrato il felice record di 2.050 bambini nati nel 2021. Ad annunciare il record diè la direttrice della clinica:, tra le braccia degli orgogliosissimi genitori mamma Alexandra e papà Luca, sta bene e pesa 3,800 chili., il primo bambino nato nelè una femmina e si chiama“Benvenutae grazie alla mamma e al papà per aver scelto la Santa Famiglia per mettere al mondo la loro ...

Sempre allo scoccare della mezzanotte, nella casa di cura Santa Famiglia di Roma è arrivata Olivia: pesa 3,8 chili e sta bene come la mamma, Alexandra, già Miss Roma 2014, che lavora come modella. Per il quinto anno consecutivo, la prima nascita alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma. La clinica ha il record di 2.050 bambini nati nel 2021 ...