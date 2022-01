Omicron arriva anche in Antartide: focolaio tra i ricercatori della stazione polare. Non succedeva da un anno (Di sabato 1 gennaio 2022) anche tra i ghiacci dell’Antartide ha fatto tappa la variante Omicron: a contrarre l’infezione da mutazione Sars-Cov-2 sarebbero alcuni ricercatori della stazione polare belga Princess Elisabeth risultati positivi, nonostante le rigide misure adottate. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir spiegando che tutti avevano ricevuto almeno due dosi di vaccino ed erano risultati negativi ai test alla partenza per la base polare. Una situazione difficile da gestire, dato che delle 25 persone presenti nella stazione, i due terzi sono risultati positivi al virus, anche se nessuno di loro mostra sintomi gravi. Secondo un virologo consultato dal Segretariato polare, è alta la probabilità che l’infezione alla ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022)tra i ghiacci dell’ha fatto tappa la variante: a contrarre l’infezione da mutazione Sars-Cov-2 sarebbero alcunibelga Princess Elisabeth risultati positivi, nonostante le rigide misure adottate. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir spiegando che tutti avevano ricevuto almeno due dosi di vaccino ed erano risultati negativi ai test alla partenza per la base. Una situazione difficile da gestire, dato che delle 25 persone presenti nella, i due terzi sono risultati positivi al virus,se nessuno di loro mostra sintomi gravi. Secondo un virologo consultato dal Segretariato, è alta la probabilità che l’infezione alla ...

Advertising

fattoquotidiano : ANALISI COMPARATA “Tasso di mortalità tra ricoverati sceso dal 29,1% al 2,7%”, ecco cosa altro emerge dai dati - Agenzia_Ansa : Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delle misure anti-Covid, per far fronte alla quarta ondata del virus e… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delle misure anti-Covid, per far fronte alla quarta ondata del virus e al dil… - Dorasu66 : l'anno nuovo arriva e un grande Presidente parla di essere servitori della Democrazia e incoraggia i giovani ad ess… - breakingnewss__ : Omicron, la variante arriva in Antartide: positivi ricercatori della stazione polare belga. -