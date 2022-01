Nozze da star | i matrimoni più attesi del 2022

(Di sabato 1 gennaio 2022) Da Britney Spears e Sam Asghari a Kristen Stewart e Dylan Meyer, passando per Federica Panicucci e Marco Bacini fino a Kate Hudson e Danny Fujikawa. Ecco, le coppie vip in odore di fiori d’arancio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nozze star

Lamondiale e l'ex campione di baseball si sono detti addio lo scorso aprile a un passo dalleitaliane rimandate più volte. Ma ecco che l'iconica JLo torna a conquistarsi il podio del ...... eppure non furono scritte per questa festività: erano legate per lo più a, compleanni, ... una sorta di anticipazione dei concerti delle pop. Il Concerto si chiude con un omaggio alla ...La fine di ogni anno porta a fare dei bilanci e a ricordare i momenti più belli dei dodici mesi appena trascorsi ...La star di Emily in Paris salutato il nuovo anno postando sul suo profilo Instagram nuove foto delle nozze con Charlie McDowell: «Splendide immagini che ci aiutano a rivivere la magia di quel giorno» ...