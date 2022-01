Manuel Bortuzzo commuove i fan al GF Vip 6 | confessione strappalacrime – VIDEO

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Manuel Bortuzzo rivela la data di uscita dalla Casa - infoitcultura : GF Vip 6, dopo Manuel Bortuzzo un altro concorrente lascia la casa? – VIDEO - savanaceleste : Per quanto ci ha fatto male quel dialogo a noi da casa, immaginate quando Manuel e Lulú stessi, una volta usciti, v… - zazoomblog : GF Vip 6 dopo Manuel Bortuzzo un altro concorrente lascia la casa? – VIDEO - #Manuel #Bortuzzo #altro #concorrente… - ceci_patrizia : -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Sarebbe tre i Vipponi pronti a dire addio al reality del Grande Fratello Vip . Dopo il recente annuncio diche ha dichiarato di voler andar via a tra il 14 e il 17 gennaio per svariati motivi, tra cui gli allenamenti per le prossime paralimpiadi, ci sarebbero due altri grandi protagonisti ...L'addio di Soleil Sorge eA quanto pare con Gianmaria Antinolfi lascerà il Grande Fratello Vip anche Soleil Sorge . 'Pure lei vuole andare via', ha spifferato Jessica, non svelando ...Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip. Sono passate ormai molte settimane da quando è arrivata la notizia che anche quest’anno il GF Vip sarebbe stato prolungato. Il 14 e il 17 gennaio, in effetti, andrann ...LEGGI ANCHE >>> Lite spaventosa al GF Vip 6: attimi di paura nella casa. Sembrerebbe che il piano iniziale fosse quello di lasciare la casa insieme a Manuel Bortuzzo, ma forse Gianmaria potrebbe antic ...