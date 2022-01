Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l’anno dei record (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2021 dei migranti si chiude con 185mila arrivi in Europa, 67mila dei quali in Italia, 35mila dei quali a Lampedusa. «Un record», si affrettano a dire i «no migrants». Ma non è vero. C’è stato un significativo aumento rispetto agli ultimi due an ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 1 gennaio 2022) Ildeisi chiude con 185mila arrivi in Europa, 67mila dei quali in Italia, 35mila dei quali a Lampedusa. «Un», si affrettano a dire i «no migrants». Ma non è vero. C’è stato un significativo aumento rispetto agli ultimi due an ... sul sito.

Advertising

iltirreno : Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l’anno dei record - LaStampa : Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l’anno dei record - messveneto : Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l’anno dei record - il_piccolo : Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l’anno dei record - AScattolin65 : @lofioramonti Bravo Lorenzo, è ingiustificabile ormai un embargo lungo ormai quasi due anni, mentre nel contempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lungo rotte Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l'anno dei record Il 2021 dei migranti si chiude con 185mila arrivi in Europa, 67mila dei quali in Italia, 35mila dei quali a Lampedusa. "Un record", si affrettano a dire i "no migrants". Ma non è vero. C'è stato un ...

#BARVxL: Krasimir, il tuffatore di Mostar! ...cittadina dalmata con un importante porto ove ormeggiano numerose navi solcanti diverse rotte sia ... Quando ci portò il conto offrendoci un caffè ci guardammo a lungo negli occhi... i suoi erano nero ...

Lungo le rotte dei migranti, perché il 2021 non è l’anno dei record La Stampa Rotto un giunto in galleria chiusa la 429. Stesso problema anche sei mesi fa La variante, da luglio ad oggi, ha fatto registrare più volte disagi e chiusure che di fatto hanno interessato non solo il traffico pesante ma anche tutta la viabilità ordinaria ...

Il 2021 dei migranti si chiude con 185mila arrivi in Europa, 67mila dei quali in Italia, 35mila dei quali a Lampedusa. "Un record", si affrettano a dire i "no migrants". Ma non è vero. C'è stato un ......cittadina dalmata con un importante porto ove ormeggiano numerose navi solcanti diversesia ... Quando ci portò il conto offrendoci un caffè ci guardammo anegli occhi... i suoi erano nero ...La variante, da luglio ad oggi, ha fatto registrare più volte disagi e chiusure che di fatto hanno interessato non solo il traffico pesante ma anche tutta la viabilità ordinaria ...