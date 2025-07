Incendio in casa a Torino il video dei passanti che si arrampicano sulla finestra e salvano l'anziana

Un coraggio che ha superato ogni limite, un gesto di altruismo che ha fatto la differenza: a Torino, durante un incendio domestico, passanti eroici si sono arrampicati sulla finestra per salvare un'anziana intrappolata. Il loro intervento tempestivo ha evitato una tragedia e dimostra che, anche nelle situazioni più difficili, il valore umano prevale. Continua a leggere per scoprire questa incredibile storia di coraggio e solidarietà .

L'incendio nel primo pomeriggio di mercoledì. Fondamentale per salvare la donna l'intervento di alcuni passanti che, nonostante fumo e fiamme, si sono arrampicati fino alla finestra che si affaccia sulla strada portando in salvo l'anziana bloccata in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

