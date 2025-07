Dune – Parte Tre | al via le riprese del film!

Le avventure di Dune si fanno ancora più epiche: sono ufficialmente iniziate le riprese di Dune – Parte Tre! Denis Villeneuve, con la sua visione straordinaria, ci promette di esplorare nuovi orizzonti nell’universo di Frank Herbert. Dopo il trionfo della prima e seconda parte, l’attesa cresce per scoprire come continuerà il destino di Paul Atreides. La sfida è aperta: restate sintonizzati, perché qualcosa di straordinario sta per arrivare...

Denis Villeneuve ha svelato una prima immagine relativa a Dune – Parte Tre per annunciare ufficialmente l’inizio delle riprese. Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con il suo adattamento in due parti del romanzo di Frank Herbert del 1965, Dune, il visionario regista sta ora adattando Messia di Dune, il secondo romanzo della serie, che continua la storia di Paul Atreides ( Timothée Chalamet ). Il cast di Dune – Parte Tre vede anche il ritorno di Zendaya nel ruolo di Chani, Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan e Jason Momoa nel ruolo di Duncan Idaho. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

