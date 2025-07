Wimbledon Sinner domina e vola in semifinale | battuto Shelton in tre set

Un'icona del tennis che conquista il cuore dei tifosi con determinazione e talento. Jannik Sinner, nonostante le difficoltà fisiche, ha dimostrato di avere il carattere giusto per brillare sui campi di Wimbledon, superando Ben Shelton in tre set e volando così in semifinale. La sua vittoria è un esempio di pura passione e resilienza, e il suo cammino verso il titolo è ormai più vicino che mai.

Momenti di pura gioia per Jannik Sinner, che in tre set batte Ben Shelton e approda in semifinale a Wimbledon. L’ultima partita disputata da Jannik Sinner sul terreno di Wimbledon sembrava presagire notizie non troppo incoraggianti per i fan del numero uno al mondo. Il fastidio al gomito, infatti, ha fatto pensare al peggio. Eppure contro Ben Shelton (numero 10 al mondo), nonostante la condizione non ancora al massimo, il numero 1 al mondo è riuscito a trionfare. Lo statunitense, nonostante la sua esuberanza, non riesce a reggere i colpi dell’altoatesino. La partita, durata 2 ore e 21 minuti, termina con il punteggio di 7-6(2), 6-4, 6-4. 🔗 Leggi su Sportface.it

