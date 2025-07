Incidente nella notte in via Belluno | scontro tra due auto un ferito | FOTO

Un incidente notturno scuote Viterbo: in via Belluno, due auto si sono scontrate tra il civico 59 e 61, lasciando un ferito e danni ingenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la scena è stata impressionante. La comunità si chiede cosa sia successo quella notte. Restate con noi per conoscere tutti i dettagli e le ultime novità sull’accaduto.

Incidente nella notte in via Belluno a Viterbo. Intorno all'1 del 9 luglio due auto si sono scontrate all'altezza dei civici 59 e 61, per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di un ferito (uno dei conducenti) e ingenti danni a entrambe le macchine. Una delle due vetture è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - notte - belluno - auto

