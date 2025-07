Sinner in semifinale contro il vincente del match Cobolli-Djokovic

Quale sfida straordinaria attende Sinner in semifinale! Dopo una prestazione dominante contro Ben Shelton, il talento italiano si prepara ad affrontare il vincente tra Cobolli e Djokovic. L’attesa cresce, e il pubblico è impaziente di scoprire quale percorso affascinante ci riserverà questa avvincente battaglia sui campi. Restate sintonizzati: il meglio deve ancora venire.

Una prestazione dominante contro Ben Shelton in tre set

Sinner, cosa c'è dietro l'inizio choc nella semifinale: il dialogo con l'allenatore e il freddo. «Non salta» - Jannik Sinner si trova ad affrontare un inizio choc nella semifinale degli Internazionali, mentre il freddo pungente sembra influenzare il suo gioco.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner accede ai quarti di finale di Wimbledon dopo il ritiro tra le lacrime di Grigor Dimitrov all'inizio del terzo set. Match non esaltante dell'altoatesino che, anche a causa di un problema al gomito accusato dop Vai su Facebook

Sinner torna in semifinale: Shelton ko in 3 set; LIVE Wimbledon: Sinner-Shelton 7-6 6-4 6-4, Jannik vince al 3° match point e vola in semifinale; Sinner-Shelton, diretta da Wimbledon: 7-6, 6-4, 6-4. Jannik vince e vola in semifinale.

Sinner domina Shelton e va in semifinale a Wimbledon, poi ha qualcosa da dire: “Non cerco scuse” - Il tennista numero uno al mondo si sbarazza in soli 3 set dello statunitense Ben Shelton con il punteggio di ... Riporta fanpage.it

Sinner vola in semifinale a Wimbledon: «Il gomito? Sta molto meglio» - Con la vittoria contro Ben Shelton, Sinner è approdato alle s ... Secondo msn.com