Zelensky elogia Mattarella | Grazie all’Italia per il sostegno e la vicinanza

In un gesto di grande significato simbolico, Volodymyr Zelensky ha incontrato Sergio Mattarella al Quirinale, esprimendo profonda gratitudine all’Italia per il sostegno e la vicinanza dimostrati durante i due anni di conflitto in Ucraina. Un momento che rafforza il legame tra i due Paesi e testimonia l’importanza della solidarietà internazionale. Zelensky ha concluso con parole che lasciano il segno: «Ringraziamo l’Italia per questa opportunità, per le parole di sostegno alla nostra integrità territoriale…»

