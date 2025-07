Sinner batte Shelton e vola in semifinale a Wimbledon

Jannik Sinner fa sognare il pubblico di Wimbledon, superando con grinta Ben Shelton e conquistando un posto nelle semifinali del celebre torneo. Il numero uno del mondo si mostra entusiasta: "Un onore giocare qui, il gomito migliora". La sua determinazione promette spettacolo, e l'Italia spera in una finale da sogno. Resta con noi per scoprire come ingaggerà l’ultimo atto di questa avvincente avventura!

Il numero uno del mondo: "Un onore giocare qui, il gomito migliora". LONDRA (INGHILTERRA) - Jannik Sinner ha sconfitto Ben Shelton ed è approdato alle semifinali del singolare maschile della 138esima edizione di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All E. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Shelton e vola in semifinale a Wimbledon

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura - Sinner Shelton è uno dei match più attesi dei quarti di Wimbledon, con i fan che si chiedono cosa aspettarsi da questa sfida.

