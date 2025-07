Chi era il leone delle caverne uno dei felini più grandi mai esistiti

Immaginate un gigante tra i felini, il Leone delle Caverne dominava le terre preistoriche con la sua imponente presenza. Raffinato predatore e simbolo di potenza, questa creatura affascina ancora oggi gli appassionati di storia e paleontologia. Scopriamo insieme le sue incredibili caratteristiche e il suo ruolo in un mondo ormai scomparso. Continue a leggere per immergerti in un’epoca lontana e scoprire i segreti di questo maestoso predatore.

Il leone delle caverne o Panthera spelaea era un gigantesco felino preistorico che viveva accanto a Neanderthal e Sapiens. Cacciava grandi prede come i mammut e si estinse circa 13.000 anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

