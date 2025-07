Calciomercato addio Retegui | pronto il trasferimento all’Al-Qadsiah

Il calciomercato si infiamma con una notizia che scuote gli appassionati: Mateo Retegui sta per lasciare l’Europa e approdare all’Al Qadsiah. Un trasferimento che segna un importante colpo di scena, lasciando il Milan senza il suo obiettivo principale. Mentre il mercato si avvicina alla conclusione, il futuro del talentuoso attaccante si scrive tra le sabbie dell’Arabia Saudita, aprendo nuovi orizzonti e sfide affascinanti.

Un colpo di mercato che scuote l'Europa e si avvicina all'Arabia Saudita. Niente Milan per Mateo Retegui: è ad un passo dall'Arabia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, addio Retegui: pronto il trasferimento all’Al-Qadsiah

In questa notizia si parla di: retegui - calciomercato - addio - pronto

Calciomercato.com – Genoa, Vieira: “Uomo a terra sul goal di Retegui? Anche io da giocatore non mi sarei fermato” | Serie A - Durante una partita di Serie A, Vieira ha commentato il episodio del gol di Retegui, affermando: "Anche io da giocatore non mi sarei fermato" in merito all’uomo a terra.

Milan, tutto pronto per Ricci: domani a Milano, giovedì le visite mediche https://tinyurl.com/24r54xu9 #CalcimercatoMilan #calciomercato #milan #MilanRicci Vai su Facebook

? Buongiorno a tutti i lettori di http://Calciomercato.it! ?Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali Vai su X

Atalanta, Retegui ha chiesto la cessione: addio vicinissimo al; Inter, il giorno di Chivu: Marotta pensa a 4 colpi. Milan, idea Retegui; Atalanta, fatta per Retegui: accordo con il Genoa, i dettagli.

Retegui pazzesco, va in Arabia! All'Atalanta una cifra folle, calciomercato bollente in Serie A - Il calciomercato inizia a scladarsi, con la Serie A che è pronta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui. Riporta tuttosport.com

Al-Qadsiah-Retegui, ci siamo quasi: a Mateo 20 mln l'anno. Sostituto? Atalanta su Daghim - L'offerta del club saudita è di 50 milioni, la forbice con la richiesta della Dea è di 10, ma il gap può essere colmato coi bonus. Scrive gazzetta.it