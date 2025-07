Poli lascia la Juventus Next Gen arriva il saluto del club bianconero | messaggio che rende onore al capitano nel giorno del suo addio alla Seconda squadra

Con un mix di emozione e riconoscenza, la Juventus rende omaggio a Fabrizio Poli, il capitano che ha portato con orgoglio i colori bianconeri per quattro stagioni. Il suo addio segna una nuova fase, ma il suo spirito e il suo contributo resteranno impressi nella storia della squadra. La Juventus rivolge a Poli un affettuoso saluto, ringraziandolo per le vittorie e l’esempio di leadership che ha sempre incarnato.

Poli non sarà più un giocatore della Juventus Next Gen: ecco il messaggio del club bianconero in saluto del suo capitano. Fabrizio Poli non è un più un giocatore della Juventus Next Gen. Attraverso il suo sito, la Juventus Next Gen ha ufficializzato l'addio del suo capitano dopo quattro stagioni insieme. Di seguito riportato il comunicato del club bianconero. COMUNICATO – «Le strade della Juventus e di Fabrizio Poli si dividono. Dopo quattro stagioni, dunque, termina l'avventura del difensore classe 1989 con il nostro Club. Ottantacinque presenze, tra tutte le competizioni, quasi tutte disputate con la fascia da capitano al braccio.

