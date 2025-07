Omicidio a Villa Gordiani a Roma 64enne morto dopo un brutale pestaggio | aperta indagine le ipotesi

Un’agghiacciante tragedia scuote Villa Gordiani, Roma: un uomo di 64 anni è stato brutalmente aggredito e trovato senza vita nel quartiere. L’indagine della Procura apre diverse ipotesi, mentre gli investigatori cercano di fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Un uomo di 64 anni è stato pestato a morte a Roma. Il suo corpo in fin di vita giaceva nel quartiere di Villa Gordiani: la Procura indaga per omicidio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio a Villa Gordiani a Roma, 64enne morto dopo un brutale pestaggio: aperta indagine, le ipotesi

Picchiato a morte a Roma, un passante vede il corpo in una pozza di sangue e dà l'allarme - , sarebbe stato aggredito e ucciso all’alba del 3 luglio a Roma, nella zona di Villa De Sanctis, nel quartiere di Villa Gordiani. Scrive msn.com

Roma, 64enne muore dopo un pestaggio a Villa Gordiani: indaga la Procura - Un 64enne di origini romene è stato pestato a morte a Roma nella zona di Villa De Sanctis, nel quartiere di Villa Gordiani. Segnala msn.com