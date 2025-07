Milano ronde anti-maranza | 9 indagati in Lombardia

In un'epoca in cui la sicurezza è una priorità, la lotta contro le ronde anti-maranza diventa un tema cruciale. La Procura di Milano ha recentemente indagato nove persone coinvolte in un’associazione illecita denominata “Articolo 52”, che mirava a punire cittadini stranieri ritenuti colpevoli di reati. Le autorità continuano a rafforzare i controlli, ma qual è il confine tra tutela e giustizia?

La Procura di Milano ha indagato nove persone per associazione a delinquere, costituita con l’intento di realizzare ronde punitive contro i cosiddetti “maranza”. Il gruppo, denominato “Articolo 52”, aveva infatti messo nel mirino cittadini stranieri ritenuti autori di reati. La Digos e la polizia postale hanno effettuato perquisizioni in tutta la Lombardia, tra le province. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, ronde anti-maranza: 9 indagati in Lombardia

In questa notizia si parla di: milano - ronde - maranza - lombardia

Ronde anti-maranza a Milano: 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52 - Una serie di operazioni mirate ha portato a nove perquisizioni tra Milano, Pavia, Monza e Como, coinvolgendo cittadini italiani accusati di aver partecipato a ronde punitive organizzate dal gruppo Articolo 52.

Milano, ronde anti-maranza: nove indagati in tutta la Lombardia #maranza #milano #ronde #9luglio Vai su X

Sesto San Giovanni (Mi), 16enne arrestato per tentato omicidio e rapina. https://www.radiolombardia.it/2025/07/09/sesto-san-giovanni-mi-16enne-arrestato-per-tentato-omicidio-e-rapina/ Vai su Facebook

Milano, ronde anti-maranza: nove indagati in tutta la Lombardia; Ronde anti-maranza a Milano, 9 perquisizioni in Lombardia; Ronde anti-maranza a Milano: 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52.

Ronde anti-maranza a Milano, 9 perquisizioni in Lombardia - Nove perquisizioni sono state eseguite, tra le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati, a vario titolo, per i reati di associazione ... Da msn.com

Ronde “anti maranza” a Milano, perquisiti nove membri di Articolo 52: “Sono estremisti di destra” - La Questura di Milano: "Il gruppo di estremisti, tramite chat di messaggistica istantanea, organizzava ... Scrive fanpage.it