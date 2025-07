Triennale Milano conferma impegno per la ricostruzine in Ucraina

Triennale Milano rinnova il suo impegno per la ricostruzione dell’Ucraina, rafforzando la collaborazione internazionale e sostenendo la rinascita di un paese in difficoltà. Alla luce delle recenti iniziative e del coinvolgimento attivo di figure chiave come Stefano Boeri, l’istituzione mostra la sua vicinanza a un progetto di pace e rinascita. La missione della Triennale si conferma: essere un catalizzatore di cultura e solidarietà nel mondo.

Milano, 9 lug. (askanews) – Triennale Milano ha confermato il suo ruolo attivo al fianco del governo italiano e l’impegno nel rafforzare la cooperazione internazionale a sostegno della ripresa e della ricostruzione dell’Ucraina. Oggi, mercoledì 9 luglio alle ore 19.00 a Palazzo Chigi, il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri partecipa all’incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della cultura Alessandro Giuli, il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro della salute Orazio Schillaci con una delegazione Chiesa greco cattolica ucraina, guidata dal Patriarca Sviatoslav Shevchuk, per discutere della ricostruzione della dimensione spirituale e comunitaria dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

