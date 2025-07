Renzi attacca Pier Silvio Berlusconi | Difende Meloni e attacca me lascio Mondadori

Il confronto tra Matteo Renzi e Pier Silvio Berlusconi si infiamma, segnando un duello acceso che coinvolge prestigio e influenze politiche e mediatiche. Renzi non ha esitato a rispondere, attaccando duramente il presidente di Mediaset, mentre si schiera al fianco di Giorgia Meloni, criticando gli attacchi personali e difendendo la propria credibilità . Un episodio che promette di lasciare il segno nel panorama politico e televisivo italiano, aprendo nuovi scenari di confronto e alleanze.

È scontro aperto tra Matteo Renzi e Pier Silvio Berlusconi. Il leader di Italia Viva ha duramente criticato le dichiarazioni del Ceo di Mediaset, che nel presentare i nuovi palinsesti televisivi, aveva affermato che Renzi ha perso "peso politico e credibilità ". Berlusconi ha inoltre elogiato il. 🔗 Leggi su Today.it

Cos’è questa storia della scorta degli 007 tolta agli ex premier e perché Renzi attacca Mantovano - La questione della scorta agli ex premier si inserisce in un clima politico sempre più teso, dove le critiche diventano armi affilate.

Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il Governo Meloni è il migliore d’Europa. Proprio mentre scopriamo che Nordio ha mentito al Senato, che Tajani si autodefinisce “uno sfigato”, che Piantedosi vien Vai su X

Renzi: "Pier Silvio Berlusconi difende Meloni e attacca me, lascio Mondadori" - 'Appena ho letto le dichiarazioni del Ceo di Mediaset ho comunicato formalmente alla Mondadori, società della famiglia Berlusconi per la quale ho scritto gli ultimi libri, che interrompo da oggi ogni ... Come scrive msn.com

Renzi: "Interrompo la collaborazione con Mondadori dopo lo sgarbato attacco di Berlusconi jr - Sulla scia delle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, Ceo di Mediaset, " ho comunicato formalmente alla Mondadori che interrompo da oggi ogni collaborazione ". Si legge su affaritaliani.it