Rai Unirai | Accelerare sulla riforma senza strumentalizzazioni

fondamentale concentrarsi su un dialogo costruttivo e condiviso che favorisca il bene comune. Solo attraverso un impegno collettivo e senza strumentalizzazioni potremo garantire un futuro solido e innovativo alla Rai, assicurando così un servizio pubblico di qualità per tutti gli italiani.

Francesco Palese, segretario dell'Unirai ROMA – Il percorso per la riforma della Rai deve necessariamente accelerare, al fine di fornire al servizio pubblico tutti gli strumenti utili a svolgere appieno il suo fondamentale compito. Si tratta di un processo che richiede responsabilità da parte di tutti gli attori in campo: dalla politica ai rappresentanti dei lavoratori. Per completezza dell'informazione, contro le solite logiche strumentali, è importante sottolineare che l'ultimo rapporto della Commissione europea, pur evidenziando la necessità di ulteriori riforme, riconosce alcuni progressi compiuti dalla Rai in tema di pluralismo, indipendenza editoriale e finanziamento del servizio pubblico.