Il gomito tiene e Sinner vola in semifinale di Wimbledon | Mi sento un campione

Ovviamente la determinazione e la tenacia hanno prevalso, dimostrando che Jannik Sinner è pronto a scrivere il suo capitolo più sorprendente nel tennis internazionale.

Non più incertezze, né dolore. Dopo le paure legate al fastidio al gomito accusato nel turno precedente, Jannik Sinner ritrova gioco, energia e sorriso. Batte Ben Shelton con autorità, si prende la semifinale di Wimbledon e mostra — prima ancora della racchetta — una nuova maturità mentale, fatta di calma e consapevolezza. Non era scontato, dopo i dubbi della vigilia e l’allarme rimbalzato attorno alla sua condizione fisica. “Ovviamente la sensazione oggi è diversa, sono molto contento della performance”, ha dichiarato Sinner in campo subito dopo il match. “Shelton serve molto bene, è difficile avere chance, ma ce l’ho fatta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il gomito tiene e Sinner vola in semifinale di Wimbledon: “Mi sento un campione”

