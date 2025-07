Bologna estradato presunto autore duplice omicidio in Bolognina

Grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e spagnole, si fa un passo avanti nella ricerca della giustizia per il duplice omicidio avvenuto a Bologna. L’estradizione dell’indiziato rappresenta un importante frutto di questa sinergia internazionale, che continua a lavorare con impegno per garantire sicurezza e verità. La vicenda, ancora in evoluzione, ci ricorda quanto sia fondamentale la cooperazione tra paesi per combattere la criminalità.

(LaPresse) È stato estradato con un volo dalla Spagna l’uomo gravemente indiziato di aver commesso il duplice omicidio di due uomini, in un appartamento di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina di Bologna, il 2 giugno scorso. L’uomo è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Grazie alla cooperazione internazionale l’autore è stato bloccato all’aeroporto di Barcellona, dove le autorità iberiche, su indicazione della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo, emesso in pochissime ore dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna sulla base dell’informativa formulata dai poliziotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, estradato presunto autore duplice omicidio in Bolognina

In questa notizia si parla di: bologna - estradato - autore - duplice

Bologna, estradato in Italia il presunto autore del duplice omicidio del 2 giugno; Polizia di Stato di Bologna – Si è conclusa l’estradizione in Italia del presunto autore del duplice omicidio di Piazza dell’Unità. Atterrato oggi il volo dalla Spagna all’aeroporto di Fiumicino. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Bologna, estradato presunto autore duplice omicidio in Bolognina.

Bologna, estradato presunto autore duplice omicidio in Bolognina - (LaPresse) È stato estradato con un volo dalla Spagna l’uomo gravemente indiziato di aver commesso il duplice omicidio di due uomini, in un appartamento di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina d ... msn.com scrive

Bologna, estradato in Italia il presunto autore del duplice omicidio del 2 giugno - A poche ore dal ritrovamento dei corpi, gli investigatori individuarono a bordo dell'aereo per Barcellona il presunto autore ... Secondo italpress.com