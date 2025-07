Una ragazza e il suo sogno | dal cast alle canzoni tutte le curiosità sul film

Scopri tutto su "Una ragazza e il suo sogno", il film del 2003 diretto da Dennie Gordon. Dalla magia del cast alle canzoni indimenticabili, esplora le curiosità che rendono questa commedia romantica un vero classico teen per tutta la famiglia. Tra avventure londinesi e sogni da realizzare, questa storia conquista il cuore di grandi e piccini, dimostrando come un semplice desiderio possa cambiare la vita. Ecco cosa rende questo film un must-see intramontabile.

Una ragazza e il suo sogno (il cui titolo originale è What a Girl Wants ), uscito nel 2003 e diretto da Dennie Gordon, è una commedia romantica per famiglie che mescola il tono brillante del teen movie con l’eleganza del racconto fiabesco moderno. Protagonista è la giovane Amanda Bynes nei panni di Daphne, un’adolescente americana che decide di volare a Londra per incontrare il padre che non ha mai conosciuto, scoprendo che si tratta di un aristocratico britannico. Il film sviluppa il classico tema dello scontro culturale tra mondi opposti — la spontaneità americana e il rigore inglese — dando vita a una narrazione leggera, romantica e piena di momenti divertenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

