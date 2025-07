Lotta ai NEET Bellucci | Massimo l’impegno del Governo Meloni per le nuove generazioni

L’impegno del Governo Meloni nella lotta ai NEET dimostra la volontà di investire sulle nuove generazioni, offrendo loro opportunità concrete e un futuro più stabile. Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro, sottolinea come questa sfida sia al centro delle politiche attuali, ribadendo l’importanza di azioni mirate per integrare giovani esclusi dai percorsi tradizionali. La strada verso un’Italia più inclusiva e dinamica passa anche attraverso il sostegno ai giovani che rappresentano il nostro domani.

Il fenomeno dei NEET – giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione – è al centro dell’attenzione del Governo Meloni. A ribadirlo è stata Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputata di Fratelli d’Italia, nel corso dell’evento “NEET, giovani non invisibili” organizzato dalla Fondazione Gi Group su iniziativa dell’onorevole Walter Rizzetto. “La priorità dell’esecutivo – ha dichiarato Bellucci – è garantire un futuro ai giovani italiani attraverso un’azione integrata e a 360 gradi, che punti su formazione, sviluppo delle competenze, sostegno alle start up e inserimento nel mercato del lavoro”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it