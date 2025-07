Lucacci replica a Polcri | Lui è campione di trasformismo ha tradito sia il centro destra che la sinistra

lucacci replica a polcri: lui, 232, campione di trasformismo, ha tradito sia il centrodestra che la sinistra. A distanza di pochi giorni dalla visita del presidente della Provincia di Arezzo dal Prefetto per illustrare la difficile situazione causata dall’impasse sul rendiconto, il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Lucacci si fa sentire con fermezza: "Sono..."

