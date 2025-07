Indagine Censis-Confcommercio | l' incertezza riduce la fiducia delle famiglie

In un contesto globale incerto e segnato da tensioni geopolitiche, l’economia italiana si mostra stabile e resiliente grazie a fondamentali solidi. Tuttavia, secondo l’indagine Censis-Confcommercio, questa stabilità non basta a rassicurare le famiglie, le quali percepiscono un senso di incertezza crescente che riduce la loro fiducia e influenza le decisioni quotidiane. Un quadro nel quale, quindi, la fiducia dei cittadini diventa ancora più cruciale per il futuro del paese.

Roma, 9 luglio 2025 – In un contesto globale che continua ad essere caratterizzato da grande incertezza e tensioni geopolitiche, con guerre e ritorno dei dazi, l’economia italiana mostra segnali di stabilità e i fondamentali mettono in evidenza una buona salute, in particolare l’aumento del reddito disponibile, guidato dall’occupazione ai massimi storici e dall’inflazione sotto controllo. Un quadro nel quale, però, le famiglie italiane continuano a mostrare una contraddizione di fondo: da un lato, voglia di normalità e di tornare a spendere, dall’altro prudenza per l’incertezza. Questo sentimento è confermato anche dal clima di fiducia che resta incerto con un saldo tra ottimisti e pessimisti positivo ma in forte calo: nel 2025 si è, infatti, più che dimezzato rispetto al 2023 (10,8 punti contro 27,5 punti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Indagine Censis-Confcommercio: l'incertezza riduce la fiducia delle famiglie

In questa notizia si parla di: famiglie - incertezza - indagine - censis

Famiglie italiane tra ottimismo e cautela: crescono le spese nonostante le incertezze Vai su Facebook

Indagine Censis-Confcommercio: l'incertezza riduce la fiducia delle famiglie; Confcommercio-Censis: l’incertezza riduce la fiducia delle famiglie; Confcommercio-Censis: l’incertezza riduce la fiducia delle famiglie.

Confcommercio-Censis: "L'incertezza riduce la fiducia delle famiglie" - In un contesto globale che continua ad essere caratterizzato da grande incertezza e tensioni geopolitiche, con guerre e ritorno dei dazi, l'economia italiana mostra segnali di stabilità ... Si legge su finanza.repubblica.it

Le famiglie tornano a spendere ma sul futuro pesa l’incertezza - Censis sul lima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane nel 2025 ... Secondo msn.com