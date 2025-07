Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 19 | 40

Se sfrecciate lungo le strade di Roma e del Lazio, rimanete aggiornati con Astral Infomobilità: il vostro alleato per una viabilità più sicura e senza sorprese. Oggi, alle 19:40 del 09/07/2025, si registrano code sulla Statale 1 e traffico intenso tra via Laurentina e Aprilia, a causa di incidenti. Non lasciate che imprevisti rallentino i vostri piani: scoprite come affrontare al meglio ogni viaggio.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla statale 1 incidente sta causando coda in direzione Terracina altezza Borgo Isonzo permangono gli incolonnamenti per traffico tra via Laurentina e Aprilia in direzione Latina e nel tratto tra Spinaceto e il raccordo anulare verso Roma per incidente in senso posto per curiosi di amore uno sguardo alle autostrade rimosso l'incidente sulla Roma Fiumicino altezza Ponte della Magliana in direzione Eur rimane intenso il traffico tra ANSA del Tevere e via del Cappellaccio sul tratto della A24 cosa tratti tra Portonaccio il video per il raccordo anulare in uscita dalla capitale andiamo proprio sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino le vede e poi tra Laurentina e Tuscolana interno traffico intenso tra che servizi Salaria più avanti tra Bufalotta i Prenestina il quadrante sud della capitale rimosso un incidente sulla Cristoforo Colombo permangono file tra Mezzocammino via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche in entrambi i casi in direzione Ostia chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma Fiumicino aeroporto e la circolazione ferroviaria permane sospesa tra ponte Fiumicino per un precedente incendio in prossimità dei Binari attivato il servizio sostitutivo concorso bus da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it