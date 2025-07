Gaza Katz verso realizzazione del piano Aurora per deportare 2,2 mln di palestinesi a Rafah scritto da BCG su studio di Institute for Zionist Strategies

Il ministro degli Esteri israeliano, Gaza Katz, ha appena proposto un controverso piano di deportazione di 22 milioni di palestinesi verso Rafah, in Sud Gaza, portando alla luce quella che sembra essere la realizzazione del progetto "Aurora" secondo uno studio dell'Institute for Zionist Strategies, pubblicato da BCG. Questa mossa solleva interrogativi sulla direzione futura della regione e sui diritti umani coinvolti: cosa comporterà questa decisione per il fragile equilibrio di pace?

