NBA 2K26 Cover Stars E Bonus Pre Order Annunciati Con Un Trailer

NBA 2K26 sta per arrivare e le sorprese non finiscono qui! Con un emozionante trailer e un comunicato ufficiale, 2K ha svelato le cover star dell’attesissimo titolo e i bonus esclusivi riservati ai pre-order. Le versioni disponibili al lancio sono Standard, Superstar e Leave No Doubt, ognuna con vantaggi unici. Preordinando ora, potrai iniziare a vivere l’esperienza di gioco al massimo fin dal primo istante e scoprire tutti i premi che renderanno il tuo viaggio nel nuovo capitolo ancora più coinvolgente...

Con un comunicato divulgato tramite l’ufficio stampa 2K ha rivelato le cover star dell’attesissimo NBA 2K26 e contestualmente ha svelato anche i bonus dei pre order. Le versione disponibili al lancio di NBA 2K26 saranno la Standard Edition, la Superstar Edition e la Leave No Doubt Edition. Effettuando il pre order di una di queste versione avrete dei bonus che vi aiuteranno fin da subito a rendere l’esperienza entusiasmante con il nuovo capitolo della serie. Tutti coloro che decideranno di acquistare la standard edition potranno accedere al gioco completo a partire dal 5 settembre mentre coloro che decideranno acquistare una delle altre due versioni potranno usufruire di un accesso anticipato a partire dal 29 agosto. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - NBA 2K26 Cover Stars E Bonus Pre Order Annunciati Con Un Trailer

In questa notizia si parla di: 2k26 - cover - bonus - order

NBA 2K26 Cover Stars E Bonus Pre Order Annunciati Con Un Trailer; NBA 2K26 è stato annunciato ufficialmente, ecco chi c'è sulla copertina.

NBA 2K26 uscirà a settembre: svelati atleti di copertina e data di lancio su console e PC - Visual Concepts e 2K Sports hanno annunciato ufficialmente NBA 2K26, nuovo capitolo della serie annuale di giochi di basket conosciuta in tutto il mondo. Secondo it.ign.com

NBA 2K26 è stato annunciato ufficialmente, ecco chi c'è sulla copertina - Sono arrivati i primi dettagli su NBA 2K26, nuova iterazione dell'ormai storica serie firmata 2K Games e in arrivo entro l'anno. Si legge su msn.com