regole e segreti del royal box di wimbledon

Nel cuore di Wimbledon, il Royal Box rappresenta il luogo più esclusivo e affascinante, riservato a ospiti di altissimo livello e personalità di spicco. Tra tradizioni secolari e segreti ben custoditi, scopri le regole d’oro e i retroscena di questa élite privilegiata, dove ogni dettaglio è studiato per garantire un’esperienza unica. Entriamo nel mondo esclusivo del palco reale, tra rituali, etiquette e curiosità che rendono il Royal Box un vero simbolo di prestigio e tradizione.

Wimbledon. In sala stampa, tra le letter box dove lo staff infila ogni mattina i documenti col programma delle partite, i risultati e altre informazioni tecniche del tabellone maschile e femminile di Wimbledon, ce n’è una speciale, in basso a sinistra: è la cassetta di legno che contiene la lista degli invitati del giorno del Palco Reale, o meglio del “Royal Box”, ovvero la zona delle tribune del Center court riservata, come riporta il sito ufficiale, a “famiglie reali britanniche e d’oltremare, capi di governo, persone del mondo del tennis, partner commerciali, forze armate britanniche, importanti organizzazioni dei media, sostenitori del tennis”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it