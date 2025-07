Barletta bloccati 2 ventenni in fuga nel borsello una chiave | apre un capannone con pezzi di 19 auto rubate

Un inseguimento mozzafiato ha portato alla scoperta di un capannone clandestino a Barletta, dove due ventenni di Cerignola sono stati fermati con in tasca una chiave che apriva un magazzino pieno di pezzi di 19 auto rubate. La loro fuga si è conclusa con una denuncia per ricettazione, evidenziando ancora una volta quanto siano insidiosi e diffusi i traffici illeciti nel settore automobilistico.

Barletta, un deposito di ricambi di auto rubate in un capannone della zona industriale: denunciati due 20enni di Cerignola #barletta #cronaca #furti #auto

