Pietrastornina degrado e pericoli al parcheggio del Piano di Zona | i consiglieri chiedono interventi immediati

La sicurezza e il decoro di Pietrastornina sono a rischio nel parcheggio del Piano di Zona, dove degrado e pericoli minacciano cittadini e visitatori. I consiglieri Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa non si arrendono: con una nuova segnalazione ufficiale, chiedono interventi immediati per ripristinare ordine e tutela. La comunità attende risposte concrete per garantire un ambiente sicuro e decoroso.

Nuova segnalazione da parte del gruppo consiliare composto dai consiglieri Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa, che, con una nota indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Municipale di Pietrastornina, hanno richiesto un intervento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: consiglieri - pietrastornina - degrado - pericoli

Pietrastornina, i Consiglieri di “Scegliamo Pietrastornina” chiedono chiarimenti sulla rete di pubblica illuminazione - I consiglieri di "Scegliamo Pietrastornina" chiedono chiarimenti sulla rete di pubblica illuminazione, evidenziando l'importanza di un servizio efficiente per il paese.

Pietrastornina, degrado e pericoli al parcheggio del Piano di Zona: i consiglieri chiedono interventi immediati; Pietrastornina, i consiglieri segnalano incoerenze nel bilancio 2025-2027; Pietrastornina, aree comunali nel degrado: scatta la richiesta di intervento.

Pietrastornina, quei pali di pubblica illuminazione a via Piantedosi: la minoranza sollecita il sindaco - I consiglieri comunali di Pietrastornina Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa, sollevano il caso dei lavori di messa in sicurezza strade comunali via Boscarelli e via . Riporta corriereirpinia.it

Pietrastornina, rinasce il borgo del ‘300 dopo anni di abbandono - Quello che oggi sembra solo un rudere in totale stato di abbandono e degrado, un angolo del ... Secondo ilmattino.it