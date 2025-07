Renzi a Pier Silvio chiudo collaborazione con Mondadori

Renzi rompe gli schemi e mette in chiaro il suo principio: la libertà di pensiero vale più di qualsiasi accordo economico. Dopo le recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, il leader sceglie di interrompere ogni collaborazione con Mondadori, società della famiglia Berlusconi, ribadendo il suo impegno a non scambiare la propria integrità per denaro. Una decisione coraggiosa che sottolinea come la coerenza sia la vera forza di un individuo. La sua scelta invita a riflettere sul valore dell’autenticità in un mondo spesso dominato dagli interessi.

"Trovo inopportuno l'aggressione alla persona. Ma non sono un mediocre come tanti altri e dunque appena ho letto le dichiarazioni del CEO di Mediaset ho comunicato formalmente alla Mondadori, società della famiglia Berlusconi per la quale ho scritto gli ultimi libri, che interrompo da oggi ogni collaborazione. Non accetterò mai di scambiare la mia libertà per soldi. Posso rinunciare volentieri ai soldi di Berlusconi e della Mondadori ma non rinuncerò mai alla libertà di difendere la mia dignità e il diritto di dire che questo Governo non è il migliore d'Europa". Lo annuncia Matteo Renzi su X rispondendo a Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Renzi a Pier Silvio, chiudo collaborazione con Mondadori

Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il Governo Meloni è il migliore d'Europa.

