Cristina Mazzotti sequestrata e uccisa chiesti tre ergastoli | Omicidio disumano Le lettere della 18enne dalla prigionia | Papà ho paura

Il tragico caso di Cristina Mazzotti, sequestrata e uccisa in modo disumano, scuote l’Italia. La Procura antimafia di Milano ha chiesto tre ergastoli per i responsabili, mentre le lettere della 18enne dalla prigionia rivelano il suo timore e la sofferenza. Un dramma che evidenzia ancora una volta la brutalità e l’urgenza di giustizia. La verità deve emergere, affinché nessuna vittima resti dimenticata.

La Procura antimafia di Milano ha chiesto la condanna all'ergastolo per i tre imputati del processo in corso davanti al tribunale di Como per il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cristina Mazzotti sequestrata e uccisa, chiesti tre ergastoli: «Omicidio disumano». Le lettere della 18enne dalla prigionia: «Papà, ho paura»

