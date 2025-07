Aci Geronimo La Russa eletto presidente

Geronimo La Russa conquista la guida dell'Automobile Club d’Italia, segnando un nuovo capitolo per l’associazione degli automobilisti. Con una maggioranza schiacciante, il 19° presidente eletto nel voto di ieri 9 luglio promette di portare innovazione e trasparenza al settore. Un risultato che riflette la fiducia degli iscritti e apre alla sfida di un futuro sempre più dinamico e sostenibile. La Russa si prepara a scrivere un nuovo percorso per l’ACI, iniziando così una fase decisiva per il motore italiano.

(Adnkronos) – Geronimo La Russa è stato eletto presidente dell'Aci. L'assemblea dell'Automobile club d'Italia oggi 9 luglio ha eletto il 19° presidente per il quadriennio 2025-2028. L’associazione degli automobilisti è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all’ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012: . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

