Scelte ideologiche non penalizzino Stellantis e le famiglie abruzzesi | l' intervento di Marsilio in Campidoglio

In un momento cruciale per l’industria automobilistica, il presidente Marsilio ha sottolineato l’importanza di evitare scelte ideologiche che penalizzino Stellantis e le famiglie abruzzesi. Durante il convegno al Campidoglio, in occasione dei 70 anni dai Trattati di Roma, ha richiamato l’attenzione delle istituzioni su un settore strategico per il nostro territorio. È fondamentale lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile e prospero, senza sacrificare le radici e le opportunità di una regione come l’Abruzzo.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha colto l’occasione del convegno al Campidoglio per i 70 anni dalla firma dei Trattati di Roma per riportare all’attenzione delle istituzioni europee e italiane il tema delle prospettive industriali del settore dell’automotive e dello. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: campidoglio - marsilio - scelte - ideologiche

"Scelte ideologiche non penalizzino Stellantis e le famiglie abruzzesi”: l'intervento di Marsilio in Campidoglio https://ift.tt/4IolfEc https://ift.tt/yVfuZQO Vai su X

Scelte ideologiche non penalizzino Stellantis e le famiglie abruzzesi”: l'intervento di Marsilio in Campidoglio; 'Scelte ideologiche non penalizzino Stellantis e le famiglie abruzzesi': l'intervento di Marsilio in Campidoglio; STELLANTIS: MARSILIO, NO A SCELTE IDEOLOGICHE, TRANSIZIONE UE NON PENALIZZI FAMIGLIE ABRUZZESI.

STELLANTIS: MARSILIO, “NO A SCELTE IDEOLOGICHE, - ROMA – “Non possiamo permettere che scelte ideologiche calate dall’alto e regole troppo rigide mettano a rischio migliaia di posti di lavoro. abruzzoweb.it scrive

Marsilio, “La transizione Ue non penalizzi Stellantis e le famiglie abruzzesi” - Marsilio, “La transizione Ue non penalizzi Stellantis e le famiglie abruzzesi” Al convegno per i 70 anni dei Trattati di Roma, il Presidente rilancia l’allarme su Stellantis: “La transizione ecologica ... Lo riporta regione.abruzzo.it