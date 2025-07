L' Unitus investe nei giovani ricercatori 66 borse da oltre 16mila euro

L'Università della Tuscia dimostra ancora una volta il suo impegno nel plasmare il futuro, investendo massicciamente nei giovani ricercatori con 66 borse da oltre 16mila euro ciascuna. Il bando per il 41° ciclo di dottorato si apre ufficialmente, offrendo 88 posizioni tra cui spiccano le 66 borse di studio. Un’opportunità unica per chi sogna di crescere accademicamente e contribuire al progresso. Non perdere questa occasione di fare la differenza!

Aperto ufficialmente il bando per il 41esimo ciclo di dottorato di ricerca dell'Università della Tuscia: a disposizione 88 posizioni, con 66 borse di studio dal valore annuo di 16mila 243 euro. I corsi di dottorato attivi per l’anno accademico 20252026 sono nove: Diritto dei mercati europei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

