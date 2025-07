Jasmine Paolini | Più che il padel posso insegnarti il tennis Siparietto col pasticcere

In un fresco pomeriggio di luglio tra le meraviglie della Versilia, Jasmine Paolini, giovane tennista lucchese, dimostra ancora una volta il suo spirito spontaneo e coinvolgente. Tra una vittoria e l’altra, la campionessa si diverte con Aldo Gassani, il pasticcere amato della zona, in un episodio che rende ancora più umana e simpatica la sua immagine. E chissà, forse sarà proprio il tennis a insegnare al padel qualche trucco...

Versilia, 9 luglio 2025 – Un’atleta che conferma la sua simpatia e la sua spontaneità. Siparietto in Versilia tra Jasmine Paolini, tennista della provincia di Lucca, vincitrice degli ultimi Internazionali di Roma e vera rivelazione degli ultimi anni e Aldo Gassani, conosciuto pasticcere della costa apuo versiliese. Di passaggio in uno dei negozi di Gassani, la Paolini si presta alla battuta. “Potresti insegnarmi il padel?”, le chiede Gassani. “Io più che altro posso insegnarti il tennis”. Il video è stato postato da Gassani sul suo profilo Instagram e ha riscosso un grande successo. La popolarità di Jasmine Paolini è duplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jasmine Paolini: “Più che il padel posso insegnarti il tennis”. Siparietto col pasticcere

In questa notizia si parla di: paolini - padel - posso - insegnarti

Jasmine Paolini: “Più che il padel posso insegnarti il tennis”. Siparietto col pasticcere.

Jasmine Paolini: “Più che il padel posso insegnarti il tennis”. Siparietto col pasticcere - L’atleta conferma la sua simpatia e disponibilità prestandosi alla battuta ... Si legge su lanazione.it

VIDEO. Paolini: "Ora so che posso battere chiunque" - Paolini: "Ora so che posso battere chiunque" 00:01:07 min | 1 minuto fa. Come scrive video.sky.it