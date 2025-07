Tour le pagelle | Evenepoel crono da 9 Delusione Vingegaard merita 5

Il Giro d’Italia regala emozioni a non finire: Evenepoel brilla con una pagella da 9, mentre Vingegaard delude con un 5. Pogacar, invece, si dimostra strategico, conquistando la maglia gialla e portando a casa altri successi. Prestazioni eccellenti anche per Affini, sempre determinato, e Fedorov che si gode una giornata di pura svago. La corsa resta appassionante, con ogni attimo che può cambiare le sorti della classifica.

Pogacar contiene il distacco, si prende la gialla e chiude la tappa con altre due maglie. Prestazione super per Affini, che non si tira indietro. Una "scampagnata" per Fedorov. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour, le pagelle: Evenepoel, crono da 9. Delusione Vingegaard, merita 5

In questa notizia si parla di: tour - pagelle - evenepoel - crono

Tour, le pagelle: Van der Poel, spirito di squadra, 7,5. Evenepoel parte ad handicap, 5 - Nel mondo del ciclismo, ogni tappa è una sfida emozionante dove il talento e la strategia si incontrano.

Pogacar firma una vittoria da leggenda ma #Vigegaard risponde colpo su colpo. Evenepoel non convince e domani ha una grande chance per recuperare. Ecco le pagelle di Pier Augusto Stagi #TDF2025 https://www.tuttobiciweb.it/article/1751992437 Vai su Facebook

Tour, le pagelle: Evenepoel, crono da 9. Delusione Vingegaard, merita 5; Tour de France, le pagelle: Evenepoel non sbaglia mai, Pogacar in controllo. Vingegaard? Disastro; Classifica Tour de France 2025, quinta tappa: Pogacar in giallo, Vingegaard crolla a cronometro, grande Evenepoel.

La prima crono è di Evenepoel. Pogacar, maglia gialla e prima sberla a Vingegaard - A Caen grande prestazione del belga, che vince davanti allo sloveno rifilandogli 16". Lo riporta gazzetta.it

Evenepoel domina la crono al Tour, Pogacar in maglia gialla - Step) centra il successo nella quinta tappa del Tour de France 2025, la cronometro individuale Caen- Segnala msn.com