Le Guide de L' Espresso | le eccellenze italiane si raccontano al mondo

Le Guide de l'Espresso celebrano l'eccellenza italiana, portando i sapori e le tradizioni del nostro paese sotto i riflettori internazionali. A Roma, tra le mura di Palazzo Grazioli, si è svolta la presentazione della prima edizione internazionale, un progetto ambizioso che valorizza i 100 migliori ristoranti e cantine d’Italia. Un'occasione unica per far conoscere al mondo il patrimonio enogastronomico italiano, consolidando il ruolo dell’Italia come capitale del gusto.

A Roma, tra le mura di Palazzo Grazioli, si è tenuta la presentazione della prima edizione internazionale delle Guide de L'Espresso, dedicate ai 100 migliori ristoranti e alle 100 migliori cantine dell'Italia. Un progetto ambizioso che mira a portare le eccellenze italiane nel mondo, grazie alla collaborazione con il gruppo Pellegrini, partner dell'iniziativa. L'evento ha riunito istituzioni, giornalisti, imprenditori e grandi nomi del settore, in una cornice che ha sottolineato ancora una volta il valore culturale e sociale della nostra tradizione gastronomica. Il presidente di L'Espresso, Gianluca Ianuario, ha dato il via alle danze, ricordando che da oltre quarant'anni le Guide del gruppo si fondano su un principio di rigore e indipendenza, grazie anche alla redazione che ne garantisce la totale trasparenza.

