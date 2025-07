Mateo Retegui lascia l' Atalanta i possibili sostituti

Mateo Retegui lascia l'Atalanta per un nuovo capitolo in Arabia Saudita, attirato da un ingaggio faraonico che moltiplica il suo stipendio originale. La decisione sorprendente apre le porte a possibili sostituti e spezza l'equilibrio della squadra bergamasca. Ma chi saranno i candidati a riempire il vuoto lasciato dal capocannoniere? Scopriamo insieme le opzioni più calde per il mercato della Dea.

Mateo Retegui ha deciso: il suo futuro non sarà in Italia. Il capocannoniere dell'ultima Serie A dopo appena un anno all'Atalanta ha accettato l'offerta del club saudita  dell'Al-Qadsiah. Il giocatore guadagnerà dieci volte in più rispetto all'ingaggio garantito della Dea fino a oggi, gli arabi. 🔗 Leggi su Today.it

Retegui supera Inzaghi: otto coincidenze accadute sia a Mateo che a Filippo con la maglia dell’Atalanta - Retegui supera Inzaghi come miglior goleador dell’Atalanta in una stagione, segnando un importante record.

Ieri sera l'Atalanta aveva comunicato a Mateo Retegui la volontà di non volerlo cedere, ma il giocatore si era preso del tempo per riflettere e prendere una decisione sul proprio futuro. La scelta presa dal capocannoniere dell'ultima Serie A è quella di trasferirsi Vai su X

Calciomercato Milan: per l'attacco si punta Retegui... #milan #calciomercato #atalanta #retegui Vai su Facebook

Mateo Retegui lascia l'Atalanta, i possibili sostituti; Retegui va in Arabia Saudita, è fatta con l’Al Qadsiah: incasso monstre per l’Atalanta; Retegui lascia l'Atalanta? L'interesse del Milan, l'offerta dall'Arabia e la posizione del club sulla cessione dell'attaccante.

Al-Qadsiah-Retegui, ci siamo quasi: a Mateo 20 mln l'anno. Sostituto? Atalanta su Daghim - L'offerta del club saudita è di 50 milioni, la forbice con la richiesta della Dea è di 10, ma il gap può essere colmato coi bonus. Si legge su gazzetta.it

Retegui pazzesco, va in Arabia! All'Atalanta una cifra folle, calciomercato bollente in Serie A - Il calciomercato inizia a scladarsi, con la Serie A che è pronta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui. Secondo tuttosport.com