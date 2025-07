Social video commerce | comprare guardando i video è già realtà Quindi occhio!

Il social video commerce sta rivoluzionando il modo di acquistare: comprare guardando i video offre un’esperienza coinvolgente e immediata, con oltre 232 milioni di utenti che già ne approfittano. Tuttavia, attenzione: gli algoritmi e le tendenze cambiano rapidamente, quindi è fondamentale rimanere aggiornati e individuare le strategie più efficaci per promuovere i propri prodotti sui social. Scopriamo insieme le differenze tra social commerce e altre modalità di vendita online...

Sempre più spesso il marketing si avvale di ciò che offrono le piattaforme social. Però è anche importante stare al passo: gli algoritmi cambiano continuamente, e così fanno le tendenze. Per questa ragione bisogna saper individuare mezzi e modi per promuovere i propri prodotti anche sui social. Uno di questi modi, che sta andando molto forte nella primavera è nell'estate 2025, è il social commerce in video. Differenze tra social commerce tradizionale e quello video?first. Il social commerce tradizionale permette di realizzare diversi formati in termini di contenuti. Ci possono essere le foto, ci può essere lo storytelling per via scritta, e naturalmente ci possono essere anche i video, oltre naturalmente all'utilizzo delle sezioni apposite per lo shopping, e magari degli eventi dedicati.