Un' ordinanza sindacale per garantire la massima tutela alle uova di tartaruga deposte al lido Il Pirata | tutti i divieti

L'ordinanza sindacale emessa per tutelare le uova di tartaruga deposte al Lido Il Pirata rappresenta un passo fondamentale per preservare questo straordinario evento naturale a Pescara. La Caretta Caretta ha scelto questa spiaggia per nidificare, e ora è essenziale adottare tutte le misure di protezione necessarie. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione dei titolari del lido, che hanno dimostrato grande sensibilità e responsabilità nel rispettare questa meravigliosa natura.

Necessario proteggere le uva della Caretta Caretta che ha scelto di nidificare sulla spiaggia del lido Il Pirata. Un evento eccezionale per Pescara, ma soprattutto una circostanza che merita il rispetto di tutti. Un rispetto che si è sin da subito palesato dato i titolari del lido, fatta la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

