Berenbruch osservato speciale | l’Inter vuole valutarlo prima di decidere – Sky

Una giornata intensa tra Inter e Spezia, con incontri che potrebbero segnare il futuro di Berenbruch, osservato speciale nerazzurro. La dirigenza interista valuta attentamente le potenzialità del giovane talento prima di eventuali decisioni definitive, mentre lo Spezia spinge per rinnovare la collaborazione e pianificare un’altra stagione di successi condivisi. La partita tra le due società si fa sempre più interessante, aprendo nuovi scenari di mercato e collaborazione.

Mattinata di incontri tra Inter e Spezia, con il direttore sportivo del club ligure, Melissano, che si è recato nella sede nerazzurra per un confronto con la dirigenza interista. NUOVO INTERESSE – Al centro del colloquio, oltre al bilancio delle operazioni in prestito della scorsa stagione, c’è stata la possibilità di rinnovare la collaborazione tra i due club in vista del prossimo campionato. L’obiettivo dello Spezia è quello di anticipare la concorrenza per alcuni dei migliori prospetti del settore giovanile dell’Inter. Uno dei nomi finiti sul tavolo è quello di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 che ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni nella Primavera nerazzurra e alle sporadiche convocazioni in prima squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Berenbruch osservato speciale: l’Inter vuole valutarlo prima di decidere – Sky

In questa notizia si parla di: inter - berenbruch - osservato - speciale

Inter Primavera, Berenbruch: «Calligaris ci ha salvato, ma volevamo la finale! Speriamo che sia l’anno buono…» - Thomas Berenbruch, giovane talento dell'Inter Primavera, analizza il recente successo ai rigori contro il Sassuolo, attribuendo un ruolo chiave a Calligaris.

Colace, ex allenatore Berenbruch: Anche l'Atalanta lo seguiva. Era uno che giocava per divertirsi; Dalla Tritium all’esordio in Champions League: alle origini di Berenbruch.

Inter: Asllani osservato speciale di un club di A - MSN - L’Inter si prepara a ridefinire alcune situazioni a centrocampo, tra cui quella legata a Kristjan Asllani. Lo riporta msn.com

Inter-Fluminense, non solo Mondiale per Club: un osservato speciale in campo | CM.IT - Fluminense: occhi dei club di Serie A sul centrocampista uruguaiano ... Riporta calciomercato.it