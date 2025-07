LIVE Cobolli-Djokovic 7-6 2-6 3-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro si riprende il break di ritardo!

Segui in diretta emozionanti aggiornamenti dal match tra Cobolli e Djokovic a Wimbledon 2025, dove l’azzurro si riprende il ritmo e combatte con tenacia contro il 24 volte campione Slam. Tra scambi intensi e decisive svolte, ogni punto racchiude la passione e la determinazione che rendono il tennis uno sport unico. Resta con noi e scopri come si evolve questa sfida che promette grandi emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON 40-15 NOOOON risponde di rovescio sulla seconda il 24 volte campione Slam. 30-15 Non passa il rovescio di Djokovic. Che errore, nello scambio! 15-15 Servizio vincente Cobolli! 0-15 Pesantissimo dritto anomalo del serbo. 3-3 Ace (8°) Djokovic. 40-15 Dritto vincente Cobolli. 40-0 Prima vincente. 30-0 In rete la palla corta di Cobolli. 15-0 Spinge di dritto l’azzurro, peccato che la soluzione vincente esce di poco. Altro ‘mini’ massaggio per Cobolli al cambio campo. Alla gamba destra. 3-2 Addirittura a zero! 40-0 Slice e dritto di là! Tornato il Cobolli del primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 7-6, 2-6, 3-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro si riprende il break di ritardo!

In questa notizia si parla di: diretta - cobolli - djokovic - wimbledon

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

Diretta Cobolli-Djokovic 1-1, in palio la semifinale di Wimbledon Vai su X

Sarà Djokovic a sfidare Cobolli ai quarti. Intanto è battaglia tra Sonego e Shelton | Segui la diretta di Wimbledon Vai su Facebook

Cobolli-Djokovic, diretta da Wimbledon: 7-6, 2-6, 1-2, Flavio torna a muovere il punteggio; la sfida sul Centrale; Cobolli-Djokovic diretta Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi; Cobolli-Djokovic LIVE: un set pari.

Wimbledon: Cobolli-Djokovic un set pari DIRETTA Sinner batte Shelton 3-0 e vola in semifinale - 1 al momdo ha battuto in tre set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7- Come scrive ansa.it

Cobolli-Djokovic, diretta Wimbledon: i quarti di finale in tempo reale - si ritrova davanti ad un mostro sacro del tennis: in palio il pass per la semifinale del Grande Slam di Londra ... Da tuttosport.com