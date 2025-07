Ucraina le immagini dell' incontro tra Papa Leone XIV e Zelensky

L'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Papa Leone XIV a Castel Gandolfo ha acceso speranze di dialogo e pace. Zelensky ha espresso gratitudine per l'impegno vaticano nel restituire i bambini portati via dalla Russia e ha sottolineato l'importanza di un ruolo neutralizzante del Vaticano nei futuri colloqui di pace. Un gesto che potrebbe segnare una svolta nelle trattative, riaffermando il ruolo cruciale della diplomazia religiosa nella risoluzione dei conflitti.

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV e lo ha ringraziato per gli sforzi del Vaticano per restituire i bambini portati via dalla Russia e ha nuovamente suggerito che il Vaticano potrebbe ospitare i colloqui di pace. Zelensky ha fatto visita a Leone nella residenza estiva papale a Castel Gandolfo, sulle colline albanesi a sud di Roma. Zelensky è a Roma per partecipare alla quarta Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Prevost è stato un forte sostenitore dell’Ucraina e ha denunciato la “guerra senza senso”, incontrando recentemente i vescovi greco-cattolici ucraini e i pellegrini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, le immagini dell'incontro tra Papa Leone XIV e Zelensky

