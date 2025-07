Solstizio d' estate il sole si allinea perfettamente con la Croce di Anghiari

Il solstizio d’estate regala uno spettacolo unico: il Sole si allinea perfettamente con la Croce di Anghiari, un’incantevole fusione tra natura e storia lungo la Ruga di San Martino. Un evento che affascina e invita a riflettere sul legame profondo tra il cielo e il territorio. Questa meraviglia celeste ci ricorda quanto sia straordinario il nostro pianeta, unendo passato e presente in un abbraccio luminoso. Un’occasione da non perdere per viverlo in prima persona.

Nel giorno del solstizio d'estate, e nei giorni a seguire, il Sole si allinea perfettamente con la Croce di Anghiari, nel tratto di strada che percorre la Ruga di San Martino in direzione di Sansepolcro. Si tratta di un vero e proprio spettacolo della natura che ha come protagonista il Sole.

